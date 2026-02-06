Stadtmasters werden 2026 zum vierten Mal von Verein und Stadt organisiert. Erste Wettkämpfe schon am Wochenende. Wie es Blau-Rot Coswig gelingt, stetig neue Mitglieder zu gewinnen.

Sportstadt Coswig - Wie Blau-Rot immer wieder neue Mitglieder gewinnt

Das Volleyballturnier um den Stadtmeistertitel hat in Coswig die längste Tradition. Das Foto zeigt eine Szene aus dem Vorjahr.

Coswig/MZ. - Die Terminkalender aller sportbegeisterten Coswiger sind in den nächsten Wochen dicht gefüllt. Zu den üblichen Spiel-, Wettkampf- und Trainingszeiten kommen etliche Termine, in denen es um die Stadtmeistertitel geht. Bereits zum vierten Mal werden in Coswig die Stadtmasters ausgetragen. Schon diese Woche geht es los.