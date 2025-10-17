Der Tennis- und Sportpark Gräfenhainichen erfindet sich neu: Neben Badminton und Pickleball stehen jetzt auch Yoga-Kurse und kulinarische Highlights auf dem Programm. Zum Tag der offenen Tür am Samstag können Besucher das neue Angebot selbst ausprobieren.

Wittenberg/MZ. - Wer den Tennis- und Sportpark Gräfenhainichen in der Rathenaustraße 66 besucht, kann sich nicht nur beim Tennis, Badminton oder im Fitnessstudio auspowern. Auch eine besondere Trendsportart lockt dort die Gäste: Pickleball, eine Mischung aus Tennis, Tischtennis und Badminton. In der Region ist das Angebot einzigartig, sagt Sportpark-Leiterin Katja Brauer: „Teilweise reisen die Leute dafür aus Leipzig an.“