Wittenberg/MZ. - Das Spitzenspiel zum Rückrundenstart in der Fußball-Landesliga wird in Kemberg ausgetragen. Die Gastgeber erwarten am Samstag ab 15 Uhr als Vierter den überraschend starken Aufsteiger aus Zerbst. Der Neuling ist Fünfter. Nur der Sieger der Partie hält Anschluss zur Spitzengruppe mit Piesteritz, Köthen und Arnstedt. Dabei müssen die Kemberger die 2:6-Niederlage gegen Piesteritz in der Nachholpartie aus den Köpfen der Kicker verbannen und vor allem in der Defensive besser stehen.

Schützenhilfe aus Jessen?

Im Derby war die Anfälligkeit bei Standards nicht zu übersehen. Und insgeheim können die Kemberger auf Schützenhilfe aus Jessen hoffen. „Wir gehen ganz locker an die Aufgabe in Arnstedt“, sagt Jessens Abteilungsleiter Sebastian Müller. Die Konkurrenz rechne nicht mit einer Überraschung. „Ich bin aber optimistisch, dass wir Arnstedt ärgern können. Mit einem Punkt wären wir zufrieden“, so der Experte, der von einem schweren Auftaktprogramm spricht. Die Vorbereitung sei aus ergebnistechnischer Sicht bei angespannter Personalsituation nicht nach Wunsch gelaufen. Am Samstag – Anstoß ist um 14 Uhr – sei die Besetzung „nicht optimal“. „Aber besser als zum Ende der Rückrunde“, so Müller.

In der Landesklasse hat sich Spitzenreiter Coswig einen kleinen Vorsprung erarbeitet. Der soll mit einem Heimerfolg gegen Victoria Wittenberg am Sonnabend ab 15 Uhr verteidigt werden. Allerdings im Vorjahr reicht es nur für ein 1:1. Mit ihrem schnellen Angriffsspiel wollen die Coswiger die Victoria beeindrucken. „Für uns spricht, dass wir Zuhause in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben haben. Allerdings haben wir gegen die Victoria noch nie gewonnen. Es wird Zeit, dass wir den Bock umstoßen“, sagt der Coswiger Abteilungsleiter Rene Gommert. Personalsorgen gebe es keine. „Wir werden eine schlagkräftige Elf aufstellen“, kündigt auch Victorias Vizepräsident Sebastian Dähne an. „Wir werden versuchen, etwas mit zu nehmen. Unser Tagesziel lautet Remis. Das wäre für uns ein Bonuspunkt. Aber in den vergangenen Jahren lag – auch wenn man das mit einem Blick auf die Tabelle nicht vermuten würde – uns dieser Gegner“, sagt Dähne. Und die Coswiger schauen auch sehr interessiert nach Pratau. Da läuft am Samstag um 15 Uhr der eigentliche Topfavorit auf den Titel aus Roßlau auf. In 14 Tagen kommt es dann zum Showdown beider Topteams in Coswig. Nie war das Derby so brisant wie in diesem Jahr.

Im Vorjahr trennten sich Coswig und Victoria 1:1. Foto: Ralph Weiser

Und viel Brisanz steckt auch im Abstiegskampf. Da wird am Sonntag ab 14 Uhr ein Kracher am Waldhaus erwartet. Oranienbaum trifft auf Abtsdorf. „Die Jungs sind heiß. Die Jungs sind wild“, sagt der Abtsdorfer Trainer Philipp Scopp. „Wir wollen neun Punkte holen - in den nächsten drei Wochen bis Ostern“, sagt der Übungsleiter, der bis auf eine Ausnahme die Bestformation aufbieten kann.

Trebitz will für Ruhe siegen

Drei Siege in Folge gegen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt könnte Trebitz schon am Samstag feiern. Dazu wird noch ein Sieg beim Letzten in Waldersee – Anstoß ist um 15.30 Uhr – benötigt. „Wir sind hoch motiviert und wollen gewinnen. So können wir für etwas Ruhe sorgen“, so der Trebitzer Coach Matthias Kleffe.

Der Spieltag komplettiert wird aus Wittenberger Sicht mit dem Gastspiel vom SV Golpa beim Dessauer SV 97. Beide Teams können befreit von allen Sorgen aufspielen. Das sind beste Voraussetzungen für eine spannende Partie.

In der Kreisoberliga sind Nudersdorf - Piesteritz II und Reinsdorf - Seegrehna abgesagt. Damit kann sich Lebien/Annaburg die Tabellenführung zurück erobern. Die Elf hat am Samstag, 15 Uhr, Heimrecht gegen Bad Schmiedeberg. In der Kreisliga fällt Einheit Wittenberg - Wartenburg aus.