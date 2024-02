Tabellenführer Coswig siegt in Pratau mit 4:3. Verfolger Pouch-Rösa gewinnt in Oranienbaum 3:2. Trebitz und Abtsdorf verlassen die Abstiegsränge. Victoria Wittenberg bleibt im Mittelfeld.

Dramatik in der Fußball-Landesklasse mit Wittenberger Teams

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

wittenberg/MZ. - In der Fußball-Landesklasse bleibt es weiter spannend – an der Spitze und im Tabellenkeller. Dabei hat das Führungsduo Coswig und Pouch-Rösa zwar gewonnen, die Siege sind aber in turbulenten Spielen schwer erkämpft worden.