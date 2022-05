Spielsucht wird einem Wittenberger zum Verhängnis

Wittenberg/MZ - Der Angeklagte Matthias L. (Name geändert) will nun sein Leben in den Griff kriegen, weg von der Spielsucht - und noch in diesem Jahr eine Langzeittherapie beginnen. Das beteuert der 36-Jährige am Montag vor dem Amtsgericht. Der Wittenberger, der bereits einige Vorstrafen besitzt, ist derzeit wegen Betruges in vier Fällen angeklagt - und das nicht zum ersten Mal.