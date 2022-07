Spielplatz in Coswig ist auch Dorftreffpunkt

Hundeluft/MZ - Welchen Stellenwert ein Spielplatz gerade im ländlichen Raum erreichen kann, zeigt die Wiedereröffnung des Hundelufter Spielplatzes am Mittwoch. Die Dorfgemeinschaft war vorbereitet. Neben dem standesgemäßen Band, welches durchschnitten werden musste, waren auch die vielen neuen Spielgeräte mit bunten Luftballons dekoriert und kündigten so den großen Moment schon im Vorfeld an. Ein paar Festzeltgarnituren, die mit Kuchen und vielen anderen süßen Überraschungen für Klein und Groß bestückt waren, standen rechtzeitig bereit. Ein großer Grill wurde angefeuert. Und selbst ein kleiner Bierwagen - der dieses Mal in erster Linie Fassbrause ausschenkte - war vorgefahren.

