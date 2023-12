Weihnachten in Coswig Spielberg gibt kostenfreies Konzert auf Adventsmarkt in der Fläminger Musikscheune

Schlager-Duo lädt am Sonntag in die Fläminger Musikscheune im Coswiger Ortsteil Bräsen ein. Was dort der besondere Clou sein wird und worauf sich Besucher noch freuen können.