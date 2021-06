Spiel und Sport frei in Wittenberg mit Spende von SKW

Stadt investiert eine Spende von SKW in Spielgeräte rund um die Altstadt. Was entstehen soll.

Wittenberg - Wie kann die Stadt attraktiver werden? Wie sorgt man für volle Straßen und damit auch für Laufkundschaft für die Geschäfte in der Altstadt, mehr Gäste in den Restaurants und Biergärten, in den Museen und Kultureinrichtungen? Diese Fragen seien auch als Annex an die Corona-Pandemie verstärkt worden, sagte Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) bei der Pressekonferenz der Stadt am Montag.

Keine dieser Fragen sei neu - durch die Pandemie hätten sie aber an Dringlichkeit gewonnen. „Dank einer großzügigen Spende von SKW können wir nun zusätzlich investieren“, sagte das Stadtoberhaupt. Insgesamt 650.000 Euro gibt das Industrieunternehmen. 500.000 davon sollen in den Kultursommer fließen, hier sollen wieder Konzerte in der Stadt die Straßen, Läden und Gastronomien füllen. Das soll in diesem Jahr allerdings in etwas kleinerem Rahmen stattfinden, genaues will die Stadt zu einem späteren Zeitpunkt ankündigen.

Stadtbummel mit Kind

Die übrigen 150.000 Euro fließen in die Belebung der Straßen selbst. „Wir sind damit nicht ganz uneigennützig“, sagt SKW-Sprecher Christopher Profitlich zur Motivation für die Spende. Das Großunternehmen wolle eine lebendige Stadt samt Kultur und auch Angeboten für Kinder und Jugendliche. Denn so könne man künftige Arbeitnehmer in die Stadt locken.

„Wir haben uns die Frage gestellt: Was ist mit denen, die gar nicht zum Konsumieren in der Stadt sind?“, sagt Stadtplanerin Enikö Andersen. Etwa diejenigen, die nur durch die Stadt bummeln, oder Kinder. Zwar gebe es schon zahlreiche Spielplätze oder Sitzbänke in der Altstadt, hier wolle man dank der SKW-Spende nun aber tüchtig aufrüsten. Das beginne bei vergleichsweise kleinen Installationen: Die Bänke am Arsenalplatz sollen etwa mit Metallkanten haltbarer gemacht werden, wenn sie von Skatern für ihre Tricks genutzt werden.

Die Betonfläche am Amselgrund, die bereits einen Basketballkorb erhalten hatte, soll nun auch das passende Spielfeld sowie mehrere Elemente für Skater oder BMX-Fahrer erhalten. An gleicher Stelle überlegt die Stadt derzeit noch, ob hier Outdoor-Fitnessgeräte aufgestellt werden sollen. Das sei laut Enikö Andersen von vielen Sportlern nachgefragt worden.

Das nahe Beachvolleyballfeld soll mit einem Netz ausgestattet werden, das Trampolin, das dem Vandalismus zum Opfer gefallen war, repariert werden. Im Stadtgebiet werden außerdem neue Bänke entstehen, Klettergerüste, etwa an der Elbstraße sollen repariert werden, für Radtouristen soll es neue E-Ladesäulen an der Tourist-Info und hinter dem alten Rathaus geben.

Sorgen macht der Stadt dennoch der Vandalismus. Zuletzt hatte man deswegen die Spiegelinstallation am Bunkerberg abbauen müssen. Wie Zugehör sagt, könne man zwar Polizei und Ordnungsamt regelmäßig vorbeischauen lassen - Sicherheit gegen mutwillige Zerstörung biete das aber eben nicht.

Stadtplanerin Enikö Andersen findet: „Die beste Herangehensweise gegen Vandalismus ist eine Belebung des öffentlichen Raums.“ Viele Passanten auf den Straßen böten einen besseren Schutz als vermeintlich vandalismussichere Spielgeräte, die zwar deutlich teurer, aber auch nicht unzerstörbar seien.

Hoffentlich noch im Sommer

Einziger Wermutstropfen sind nun noch die langen Lieferzeiten der Spielgerätehersteller. Bis zu fünf Monate seien da keine Seltenheit. Man habe allerdings schon begonnen und vieles bestellt und hoffe, das meiste noch während der Sommermonate aufstellen zu können, erklären Andersen und Zugehör. (mz)