Spender und Helfer für „Hausputz“ in Wittenberg

Wittenberg - Wenn die Phönix-Theaterwelt im September in ihre 18. Spielzeit startet, dann mit einer verschönerten Fassade am so genannten Personaleingang. Mit einem Aufruf in der MZ hatte der Betreiberverein nach Helfern für dort dringend nötige Reparaturarbeiten und gleichzeitig die Verschönerung Fassade in der Thomas-Müntzer-Straße gesucht und gefunden.

Der Treppenaufgang zum Bühnenturm hat insgesamt 45 neue Isolierglasscheiben erhalten. Diese Arbeiten seien durch die Firma Fischer fachgerecht ausgeführt worden, informiert Diana Pielorz, die Chefin des Betreibervereins. „Das Gerüst wurde kostenfrei durch die Firma Goldmann gestellt und die Ausbesserungen am Dachsims und einigen Betonrahmen der Fenster erfolgte auf Spendenbasis durch die Firma Bauteam“, zeigte sie sich für diese Unterstützung dankbar.

„Beim Abstrahlen der Fassade hatten wir Unterstützung durch Herrn Dr. Henning Schmidt. Allen Helfern und Beteiligten möchten wir herzlich danken!“, fügte Diana Pielorz hinzu. Die Malerarbeiten seien in Eigenregie bewältigt worden, mit besonderem Einsatz des Ehrenamtlers Günter Meier. (mz)