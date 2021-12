Spenden für Obdachlose, Arme und Kranke in Wittenberg gesammelt

Wittenberg/MZ - Besonders in der kalten Jahreszeit denkt Mario Zastrow immer wieder an die Menschen, die auf der Straße leben. Menschen, die komplett vergessen anmutend, mit dem wenigen Hab und Gut, das sie ihr Eigen nennen, durch die Straßen und Gassen ziehen und nachts auf frostigen Parkbänken schlafen. Schon im zweiten Jahr in Folge hatte Zastrow Spenden gesammelt, um diesen Menschen eine vorweihnachtliche Freude zu bereiten.

Am Nikolaustag überraschte er höchstpersönlich die Gäste der Suppenküche der Diakonie in Wittenberg mit süßen Geschenken. „Ich will ihnen nur eine kleine Freude machen“, sagt Zastrow dabei selbst bescheiden. Am Ende wolle er einfach, dass jene Menschen, für die es Weihnachten in Familie nicht wirklich gibt, in der Adventszeit nicht ganz leer ausgehen.

Ins Gespräch gekommen

„Früher bin ich auch an Obdachlosen einfach vorbei gelaufen“, sagt der 48-Jährige, „aber irgendwann, als es sehr kalt war, bin ich mal mit einem ins Gespräch gekommen.“ Er berichtet davon, wie er jenen Obdachlosen dann regelmäßig getroffen habe und ihm irgendwann auch versprach zu helfen. „Ich wollte ihn einfach von der Straße kriegen“, berichtet er. Einfach sei das nicht gewesen und Zastrow betont immer wieder, dass es ohne mediale Begleitung und Hilfe der MZ am Ende nicht geklappt hätte.

Er berichtet von vielen bürokratischen Hürden, die überwunden werden mussten. Doch am Ende sei es geglückt. Mit Hilfe vieler anderer Unterstützer konnte man es Thomas Schaaf zu Beginn sogar halbwegs gemütlich machen. „Herrn Schaaf geht es gut“, sagt Zastrow, der mittlerweile auch offiziell als dessen Betreuer fungiert. „Er hat die Hilfe angenommen und seine Chance genutzt.“ Von Anfang an, habe er sich ein neues wohnliches und warmes Umfeld aufgebaut und ihm sei es gut möglich, täglich in die Suppenküche zu gehen.

Mittlerweile hat Zastrow - gemeinsam mit anderen auch weiteren Obdachlosen geholfen, von der Straße weg zu kommen. Die Rede ist von mindestens fünf Personen. „Die Menschen, die vor ein paar Jahren noch in Wittenberg auf der Straße geschlafen haben, sind nun aus dem Stadtbild verschwunden“, sagt Zastrow weniger stolz als erleichtert.

Großzügige Helfer

Im Gespräch mit Schaaf übrigens wurde im vergangenen Jahr die Nikolaus-Idee geboren, so dass Zastrow heuer schon zum zweiten mal mit Hilfe eines Facebook-Aufrufes um Spenden gebeten hatte. „Die Wittenberger und die Menschen aus dem Umland sind sehr großzügig und hilfsbereit“, betont der junge Mann, der selbst in der Gastronomie als Kellner tätig ist. Schon im vorigen Jahr hatten viele Leute Süßigkeiten und zum Teil Geld gespendet, um die Idee Zastrows zu unterstützen. „Dieses Mal ist es noch viel mehr geworden“, freut er sich, „wir haben für etwa 450 Euro Süßigkeiten kaufen können.“

Von der Masse dieses Jahr etwas übermannt, hatte Zastrow entschieden, Spenden auch an weitere Institutionen abzugeben. So wurden gestern auch die Mitglieder der „Wohngruppe - Internationaler Bund“ und die Patienten der Onkologie im Paul Gerhardt Stift überrascht. „Es ist einfach eine schöne Sache, auch den Leuten, die dort behandelt werden, eine kleine Freude zu machen“, sagt Mario Zastrow und: „Irgendwie habe ich mittlerweile halt einfach ein kleines Helfersyndrom.“