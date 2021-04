Sparkassenkunden könnten betroffen sein

Wie der Polizei angezeigt wurde, kam es am Sonnabend in einer Bankfiliale im Elbepark in Wittenberg durch unbekannte Täter zu einer Zerstörung technischer Geräte. In diesem Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden, dass Überweisungsbelege beschädigt beziehungsweise verloren gegangen sind.

Sofern Kunden der Sparkasse feststellen, dass ihre Überweisung bis zum 20. April nicht ausgeführt wurde, melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 03491/4620.

Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat, insbesondere zur Identität der unbekannten Täter geben können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 4690 oder per Mail unter za.prev-wb@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden. (mz/red)