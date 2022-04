Sparkasse Wittenberg belohnt die Anleger von morgen

Wittenberg/Jessen/MZ - Das Lächeln wollte aus den Gesichtern von Pascal Ziehe, Anton Kilian und den Zwillingen Torben und Roman Kurch am Donnerstag in der Hauptgeschäftsstelle der Kreissparkasse Wittenberg nicht weichen. Mit Recht, denn die vier Jessener Gymnasiasten haben etwas geschafft, was zuvor keinem Team aus dem Landkreis gelungen ist: Sie sind Landessieger im Börsenspiel des Geldinstitutes. Neben einer Urkunde gab es auch eine Reise nach London. Damit sie sich aber gut auf ihre Abiturprüfungen vorbereiten und diese auch bestehen können, hat die Sparkasse den Termin der Fahrt verlegt in den Juli.