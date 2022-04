„Spange“ vom Haus Melanchthon beschäftigt das Gericht

Bauausführendes Unternehmen will Mehrvergütungsansprüche von etwa 450.000 Euro einklagen. Der Rettungsweg ist umstritten.

Dessau/Wittenberg/MZ - Umstritten ist die äußerst auffällige Stahlkonstruktion an dem 1888 errichteten Schulgebäude ohnehin, jetzt beschäftigt der zweite Rettungsweg für das Haus Melanchthon des Wittenberger Luther-Melanchthon-Gymnasiums auch die Juristen. Vor der 2. Zivilkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau will das Unternehmen, das mit der Errichtung der sogenannten Spange beauftragt wurde, festgestellt wissen, dass ihm Mehrvergütungsansprüche in Höhe von derzeit etwa 450.000 Euro zustünden.