Köpnick/MZ - Am Sonnabend gegen 13.50 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit einem BMW-Motorrad die K 2012 aus Richtung Köpnick nach Jahmo. In einer Rechtskurve kam das Motorrad aufgrund der verschmutzten Fahrbahn ins Rutschen und fiel auf die rechte Seite. Dabei verletzte sich der Fahrzeugführer schwer. Der zwölfjährige Sozius wurde nur leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden.