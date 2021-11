Sorge um Gartenreich-Wald in Wörlitz - Was Experten für die Wälder empfehlen

Die Bürgerinitiative Baumreich holt sich Rat in der Waldakademie von Peter Wohlleben. Was die Experten für die Wälder der Kulturstiftung empfehlen.

Dessau/Wörlitz/MZ - Es war in den vergangenen Monaten still um die Bürgerinitiative Baumreich Dessau-Wörlitz. Doch die Mitglieder, die seit 2018 mit Sorge massive Baumfällungen in den Wäldern der Dessau-Wörlitzer Kulturstiftung verfolgen, waren nicht untätig. Sie melden sich mit einem eigenen Waldgutachten zurück, das die Waldakademie des deutschlandweit bekannten Försters und Buchautoren Peter Wohlleben erarbeitet hat. Was die Akademie aus der Eifel für das Gartenreich empfiehlt, erklären die zertifizierte Baumgutachterin Birgit Rac und Oliver Wege, Mitglied der Bürgerinitiative.

Die Bürgerinitiative fordert die Dessau-Wörlitzer Kulturstiftung auf, ihren Wald ökologisch zu bewirtschaften. Vor welchem Hintergrund tun Sie das?

Oliver Wege: Die Dessau-Wörlitzer Kulturstiftung verwaltet ihre Wälder wie Nutzwälder, deren Holzertrag im Vordergrund steht. Weite Flächen davon gehören jedoch zum Unesco-Biosphärenreservat Mittlere Elbe und unterstehen als europäische Natura 2000-Gebiete strengstem Naturschutz. Unsere einzigartige Auenlandschaft im Gartenreich ist unsere alltägliche Umwelt und Teil unserer Identität. Nirgendwo anders findet man ein Gebiet, wo die Eichen so dicht stehen wie hier. Wir sehen, wie durch die Herangehensweise der Stiftung unser Naturerbe schwersten Belastungen ausgesetzt wird, obwohl es bereits durch natürliche Einflüsse und auch durch den menschengemachten Klimawandel stark geschädigt ist. Wir müssen uns einmischen, weil wir sonst den Verlust dieses Teils unserer Heimat befürchten.

Birgit Rac Foto: Annette Gens

Sie haben das Konzept der Stiftung Wohllebens Waldakademie zur Beurteilung gegeben. Zu welchem Schluss kommen die Experten aus der Eifel?

Birgit Rac: Die Waldakademie stellt fest, dass die Kulturstiftung den staatlichen Auftrag hat, die Kulturlandschaft im Dessau-Wörlitzer Gartenreich zu erhalten und zu schützen. Das ergibt sich aus der Stiftungssatzung. Ganz konkret bestehen unter anderem folgende Forderungen und Empfehlungen: Vordringlich ist laut dem Gutachten die Schaffung einer belastbaren Datengrundlage erforderlich, die die Stiftung bislang schuldig geblieben ist. Eine öffentliche Stiftung sollte ihre Waldzustandserhebung und Betriebsplanung öffentlich zugänglich machen. Generell empfiehlt das Gutachten die Ausweisung weiterer Waldflächen für den Naturschutz. Nicht ausschließlich ökonomische Parameter sollten in den Wäldern des Gartenreichs zugrunde gelegt werden, sondern ökologische Aspekte. Wir beobachten zum Beispiel, dass selbst die Baumkronen gefällter Bäume im Gartenreich geschreddert und anderweitig verwertet werden. Es ist fatal für den Wald, wenn der Vorrat an Biomasse und Totholz extrem schwindet. Auch das wurde von der Waldakademie bestätigt. Sie fordert außerdem, bei der Holzernte den Boden- und Waldschutz zu beachten.

Was macht die Kulturstiftung aus Ihrer Sicht mit ihren Forstflächen im Gartenreich falsch?

Rac: Sie fällt eindeutig zu viele Bäume. Das muss aufhören. Die Stiftung muss sich ökologischer orientieren.

Wenn die Stiftung keine Bäume mehr fällen kann, dann fehlen wirtschaftliche Einnahmen...

Rac: Es gibt andere Nutzungsformen des Waldes. Siehe Friedwald. Der Wald wird erhalten und man verdient trotzdem Geld damit. Es ist auch die Frage, ob man über die Masse an verkauften Bäumen Geld verdient oder ob nicht weniger mehr ist. Mehr Qualität als Quantität. Dabei hätte der Wald die Chance, sich zu regenerieren. Beispiele, wie man das macht, gibt es einige in Deutschland.

Oliver Wege Foto: Annette Gens

Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern?

Rac: Es muss ein Weg gefunden werden, wie die Kulturstiftung ihren 4.000 Hektar großen Wald ökologisch bewirtschaften kann. Eine erste Maßnahme wäre, große Maschinen wie Harvester aus dem Wald zu verbannen. Es sollte auch darauf verzichtet werden, nicht einheimische Baumarten wie zum Beispiel die Roteiche in heimischen Wäldern nachzupflanzen. Die Pflanzung fremder Arten ist ein Eingriff in ein kompliziertes Ökosystem und hat Auswirkungen auf die Lebewesen im Wald. So wenig wie jeder Malermeister im Wörlitzer Schloss streichen kann, sind die Dessau-Wörlitzer Auenwälder mit Standardlösungen der Forstwirtschaft zu betreuen.

Weshalb müssen Sie der Kulturstiftung Ihr Angebot zur Mitarbeit schriftlich unterbreiten? Wäre ein Gespräch nicht viel effektiver?

Wege: Seit Jahren wird zu Aspekten der Kulturstiftung deren mangelnde Kommunikation kritisiert. 2019/2020 gab es zwar Gespräche, die allerdings zu keinen erkennbaren Veränderungen geführt haben. Wir finden das schade und hoffen immer noch auf einen Dialog. Mit der Veröffentlichung der von der Bürgerinitiative finanzierten Beurteilung, die die Waldakademie vorgenommen hat, wollen wir erneut die Debatte anstoßen. Vielleicht wird die Stiftung ja im Gegenzug die Anfang 2019 beauftragte Forststrategieplanung öffentlich machen und am Ende sogar Hinweise aufnehmen.