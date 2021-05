Sonnenstundenzahl im Landkreis Wittenberg normal

Wittenberg - Trotz Klimawandels und allgemeiner Erwärmung kann das Wetter noch anders. Wenn auch nur in Deutschland, wo die Temperatur im April im Flächenmittel bei 6,0 °C lag und die Berliner Wetterkarte den zweiten Frühlingsmonat als „kältesten seit 44 Jahren (Berlin-Dahlem)“ bezeichnete.

Für den Landkreis Wittenberg kam es nicht ganz so heftig. Hier schwankten die Monatsmittel der Lufttemperatur je nach Ortslage zwischen 7 Grad in Annaburg bis 6,4 Grad in Mühlanger. Die negative Abweichung vom langjährigen Mittel betrug nach alter Rechnung (1961 – 1990) 0,9 Grad und 1,5 Grad an denselben Orten.

Der letzte vergleichbar kalte April findet sich für Wittenberg in den Archiven im Jahr 1997, damals war der Monat 1,4 Grad kälter als normal. Berücksichtigt man die neuen Referenzwerte (1991 – 2020), kommen für den April 2021 Abweichungen von minus 3,4 Grad zustande. Verantwortlich dafür sind häufige Einbrüche kalter Luftmassen aus dem Gebiet um den Nordpol, welche zu einer deutlich höheren Zahl an Frosttagen führten.

Normal wären im April vier Tage, im letzten Monat sind derer neun in der Elbaue gezählt worden, Jessen hatte elf zu ertragen. An nur acht Tagen ist eigentlich Bodenfrost zu erwarten, 16 sind in Wittenberg aufgetreten. In allen drei Dekaden lag deren Mittelwert 1,4 bis 1,7 Grad unter der Norm. Kein Wunder, dass insbesondere in der ersten Dekade mehrfach Schneegriesel oder Regen mit Schnee oder Schneeschauer beobachtet wurden. Ateritz, Jüdenberg, Gräfenhainichen und Heinrichswalde meldeten am 6. April Schneefall, in Ateritz sind an dem Morgen Schneeflecken notiert worden.

Zwei Betrachtungszeiträume

Wie in kalten Monaten oft zu beobachten, blieb die Niederschlagsmenge hinter den Erwartungen zurück, obwohl nach der neuen Referenzperiode auch diese Feststellung zu relativieren ist. Im Flächenmittel des Landkreises sind knapp 30 Liter/Quadratmeter gefallen, das wären im Zeitraum 1961 -1990 73 Prozent gewesen. Nach der Periode 1991 – 2020 sind es ganze 103 Prozent. Im Zeitraum 1961 – 1990 sind 42 l/m² gefallen, danach kommen die Aufzeichner nur noch 30 l/m². Bei einer Anzahl von 15 Tagen mit Niederschlag waren es diesmal vier Tage mehr, als zu erwarten waren. Die größten Niederschlagsmengen des Monats sind bis auf wenige Ausnahmen am 10. beziehungsweise 11. April gefallen, sechs bis acht Liter wurden notiert.

Das Fazit: Die Monatsmitteltemperatur lag im Berichtsgebiet zwischen 6,3 °C und 7,0 °C. Mit knapp 156 Stunden war die Sonnenscheindauer sehr normal. Bei der Zahl der Frosttage ist der April deutlich übers Ziel hinaus geschossen, sieben bis elf Tage waren zu registrieren, an Bodenfrosttagen kamen ebenfalls sieben bis elf zusammen.

Kühl, aber keine Eistage

Eistage gab es indes keinen mehr. Die Menge der Niederschläge war - je nach Betrachtung - zu gering bis normal. Die Niederschlagsmengen im ersten Jahresdrittel bis Ende April liegen bei 154 Litern/m² oder 27 Prozent im Zeitraum 1991 – 2020.

Die Klimatische Wasserbilanz belief sich bis Ende April auf plus 37 Millimeter, im Jahr 2020 waren es im gleichen Zeitraum minus 40 Millimeter. (mz)