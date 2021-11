Sondernutzungssatzung Wittenberg: Welche Neuerungen ab Januar 2022 gelten sollen

Wittenberg/MZ - Über die Sache mit den Hausbriefkästen regt sich keiner auf im Fachausschuss. 30 Euro sind künftig zu berappen, wenn eine solche Anlage vor dem Haus in öffentliches Straßenland gerammt werden soll. So sieht es die neue Gebührensatzung zur Sondernutzungssatzung vor, die sich wie letztere gegenwärtig auf dem Weg durch die politischen Gremien befindet und am 1. Dezember durch den Stadtrat beschlossen werden soll, um pünktlich zum Jahresanfang in Kraft treten zu können.

Kürzere Frist, längere Saison

Es handelt sich um einen Wust zumeist kleinerer Änderungen, die in beiden Satzungen vorgesehen sind. Der Wegfall der Plakette, die bisher sichtbar die gezahlten Gebühren dokumentiert, etwa an Fahrradständern vor Geschäften, gehört dazu. Auch eine Mindesthöhe der Gebühren - fünf Euro - soll festgelegt werden, damit der Verwaltungsaufwand den Nutzen nicht aushebelt. Verlängerungsfristen werden verkürzt, statt einem Monat vorher sollen künftig zum Beispiel „zwei Tage“ - oder auch weniger - reichen, erläuterte Fachbereichsleiter Uwe Branschke kürzlich im Bauausschuss. Für die Außengastronomie wird die Saison verlängert von Ende September auf Ende Oktober. Explizit auf vier Wochen beschränkt wird das - erlaubnisfreie - „vorübergehende“ Aufstellen von Gerüsten, Containern etc. für Bauarbeiten.

Außerdem will die Stadt künftig bei der Gebührenerhebung zwischen „gesperrten“ und „nicht gesperrten“ Flächen unterscheiden: Bei ersteren soll dann für den gesamten Bereich zu zahlen sein, sonst nur für den tatsächlich kommerziell genutzten Teil. Festgelegt werden zudem Gebühren für Märkte, wobei für den historischen Marktplatz vor dem Alten Rathaus selbstredend mehr zu zahlen ist - nämlich 400 Euro/Tag - als anderswo im Stadtgebiet. Auch Informationsstände will sich die Stadt, die durch die Neufassung der beiden Satzungen insgesamt mit nur geringen Mehreinnahmen rechnet, künftig bezahlen lassen, ebenso die Nutzung des öffentlichen Straßenraums für Sharing-Angebote, also Teilautos, E-Scooter etc.

Debatte um Antragsteller

Letzteres hatte in der Bauausschusssitzung vom vergangenen Montag für Unmut bei der Grünen Reinhild Hugenroth gesorgt. Damit würde etwas ökologisch eigentlich Gewolltes behindert, ohne dass es hierfür seitens der Stadt eine Gegenleistung gäbe, wie sie fand. Eine Frage in, wie er allerdings selbst zugab, eigener Sache stellte der Unternehmer Ronny Zegarek (Freie Wähler). Er beklagte, wie daraufhin ähnlich auch Volker Scheurell (AfD), dass sich um die Genehmigung fürs Aufstellen von Baucontainern nicht der Kunde, sondern die von diesem beauftragte Firma zu kümmern habe - was Fachbereichsleiter Branschke allerdings als nicht korrekt zurückwies. Den Vorlauf von einer Woche, die Zegarek als zu lang kritisiert hatte, nannte der Verwaltungsvertreter für die Bearbeitung notwendig.

Einstimmig beziehungsweise mit einer Enthaltung bei der Gebührensatzung passierte das Paket, das die Nutzung des öffentlichen Raumes durch Dritte regelt, am Ende aber den Ausschuss.