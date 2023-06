Der erste Kurs der Internationalen Sommerakademie in Wittenberg endet jetzt. Was die Teilnehmer von ihren Erfahrungen berichten und warum es für Amerikaner nach Wittenberg statt Leipzig ging.

Sommerkurse an der Leucorea

Teilnehmer der Sommerakademie: Viele kommen aus den USA, was mit den Semesterferien zu tun hat, die dort bereits begannen.

Wittenberg/MZ - Die Wallanlagen als eine Art Gürtel um Wittenbergs Altstadt haben es Karin Schutjer angetan: „Ich spaziere dort jeden Abend und entdecke stets etwas Neues.“ Karin Schutjer ist Germanistik-Professorin an der University of Oklahoma in den USA.