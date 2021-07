Sommerfest im Volkspark am Freitag

Am morgigen Freitag ist Sommerfest für den Sportlernachwuchs. Die Veranstaltung findet diesmal im Volkspark statt. Was geplant ist.

Wittenberg - Aus zweierlei Gründen fiebern die etwa 30 kleinen Judokas des SV Grün-Weiß Piesteritz dem morgigen Freitag und ihrem alljährlichen Sommerfest entgegen. „Unsere Kinder freuen sich riesig“, berichtet Olaf Rodewald der Mitteldeutschen Zeitung, „Zum einen gab es ja schon lange kein Kinderfest mehr und zum anderen fällt am Freitag natürlich das Training aus.“ Dann schmunzelt Rodewald, der sich als Technischer Leiter der Judoabteilung engagiert, und fügt hinzu: „Training ist ja anstrengend.“

Mit Torwandschießen

Auch er selbst freut sich auf die Veranstaltung, die in diesem Jahr erstmals im Volkspark stattfinden wird. „Dort haben wir einfach mehr Platz“, erklärt er und vergisst auch nicht, sich sofort bei den Verantwortlichen des FC Grün-Weiß zu bedanken, „die Zusammenarbeit mit Achim Golly und Raik Stepputtis funktionierte absolut reibungslos.“ Auf der großen Rasenfläche zwischen den neuen Umkleidekabinen und dem Schwimmbad werden ab 16.30 Uhr gleich zwei große Hüpfburgen darauf warten, von den Knirpsen bevölkert zu werden.

Außerdem werden freilich ausreichend gekühlte Getränke und Speisen für alle vorrätig sein. Doch das ist längst noch nicht alles. Für die Steppkes wurde dieses Mal ein ganz besonderes Torwandschießen vorbereitet. „Wir haben eine übergroße Dartscheibe besorgt“, berichtet Rodewald, der auch in diesem Jahr als Hauptorganisator fungierte.

Die Kinder werden mit einem Fusselball auf die knapp zwei Meter große Scheibe schießen und anschließend ihre erzielten Augenzahlen mit den Treffern an der klassischen Torwand multiplizieren. „Das wird spannend“, verspricht Rodewald schon jetzt. Insbesondere, da der erfahrene und in der Region gut bekannte Sportmoderator Werner Ross das Geschehen beim Zielschießen live moderieren wird.

„Für die Sieger stehen Pokale bereit“, verrät Rodewald. Das Kinderfest ist im Übrigen nicht nur für die Judokas gedacht. „Jeder ist willkommen“, betont er und berichtet, dass er die Werbetrommel insbesondere auch innerhalb des etwa 900 Mitglieder zählenden Vereins fleißig gerührt hat. So wurden alle 22 Abteilungen des SV Grün-Weiß schriftlich informiert und eingeladen. Ab 19.15 Uhr wird es dann sogar noch auf dem Rasen spannend, denn die Verbandsligakicker empfangen den Landesligisten von der SG Blau-Weiß Brachstedt, die insbesondere im Pokalwettbewerb 2020 für Furore sorgten und mehrere höherklassige Teams besiegten, zu einem Testspiel.

Von Turnern übernommen

In den späteren Abendstunden wird es auch für die erwachsenen „Kinder“ noch zu einer Herausforderung kommen, denn sie werden aufgefordert mit Hilfe eines seltsam anmutenden Galgens ihre Getränke zu trinken. Das schon traditionelle Sommerfest hatte in der Vergangenheit immer bei den Turnern am Elbhafen stattgefunden. „Ich habe die große Hoffnung, dass dieses Sommerfest gut angenommen wird“, so Rodewald, „denn dann werden wir das künftig regelmäßig im Volkspark machen.“ (mz)