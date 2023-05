Auch in diesem Jahr wartet Wittenbergs Tourist-Information mit einem Erlebnispass auf. Über 50 Partner können gewonnen werden. Welche Angebote auf Kinder warten.

Sommerferien in Sachsen-Anhalt

Wittenberg/MZ - Pünktlich zum Kindertag am 1. Juni wird die Broschüre für den nunmehr dritten Ferienpass der Wittenberger Tourist-Information vorliegen. Das Heft, das die umfangreichen Angebote auflistet – 70 Programme für Kinder ab sechs Jahre – ist dann in der Information zu haben. In einem Aktionszeitraum bis 4. Juni für fünf Euro, danach sind sechs Euro zu zahlen.