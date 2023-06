Die Solidarische Landwirtschaft in Wittenberg lädt Interessierte auf den Acker ein. Was geboten wird und wie sich das Projekt entwickelt hat.

Solawi in der Lutherstadt macht das Tor auf

Wittenberg/MZ - „In einem Terminkalender ist nichts so wichtig, wie eine Stunde Muße im Garten einzuplanen.“ Johannes Rau (1931 bis 2006) soll das gesagt haben und Gartenliebhaber werden ihm zustimmen. Etwas Zeit eingeplant hat auch Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos), als er Samstagmittag am Eingang zur Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) in der Großen Bruchstraße steht. Nach

gärtnerischen Ambitionen befragt, sagt er zur MZ, ihm fehle der grüne Daumen. An dem Projekt aber, um das es auch hier geht, gefalle ihm der solidarische Gedanke und jene Haltung, die dahinter steht.