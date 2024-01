Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Um die Reichweite ihrer Marketingaktivitäten zu steigern, hat die in Wörlitz ansässige Gartenreichinformation Ende 2023 Radiowerbung geschaltet. Das Ergebnis? „Wir haben drei Millionen Menschen mit Klassik Radio erreicht“, sagte die Geschäftsführerin der Welterbezentrum Gartenreich Dessau-Wörlitz gGmbH, Daniela Borngräber, am Mittwoch zur MZ. Bereits am Vorabend hatte sie im Kulturausschuss der Stadt Oranienbaum-Wörlitz über die Arbeit der Gartenreichinfo berichtet und in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass die drei Spots, die zwischen Weihnachten und Neujahr bei dem Sender ausgestrahlt wurden, auf dessen Website noch nachgehört werden könnten.