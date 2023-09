Wartenburg erinnert an die Schlacht am 3. Oktober 1813. Dieses historische Ereignis jährt sich zum 210. Mal. Anlässlich dazu gibt es ein großes Rahmenprogramm.

So wird an der Schlacht vom 3. Oktober 1813 gedacht

Wartenburg/MZ - Kanonendonner und Pulverqualm werden am letzten Wochenende im September wieder das Wartenburger Elbufer erfüllen, wenn die Truppen einmarschieren. Mit einer Jubiläumsveranstaltung wird an die historische Schlacht bei Wartenburg im Jahr 1813 erinnert, in der damals Napoleon und seine Verbündeten eine entscheidende Niederlage erlitten – und die sich in diesem Jahr zum 210. Mal jährt.