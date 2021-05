So war der Mai 1921 in Wittenberg und Umland

Unglücke mit Feuer und Wasser. Auseinandersetzung mit Waffen. So ging es zu vor 100 Jahren in unserer Region.

Wittenberg - Eine Bluttat erschütterte im Mai 1921 die Menschen in Pratau. Am frühen Morgen des 7. Mai wurde der Kriegsinvalide und Nachtwächter Ernst Rehahn erschossen. „Derselbe hatte auf seinem Rundgange bemerkt, daß Diebe in der Gastwirtschaft Goedicke eingebrochen waren“, schilderte das Wittenberger Tageblatt am 8. Mai den Tathergang. „Als sie sich beobachtet sahen, flüchteten die Diebe. Bei der Verfolgung wurde R. erschossen. Derselbe brach am Gehöft Wildgrube tot zusammen.“

Ein Feuer in der Wittenberger Innenstadt traf die Musikalienhandlung Horn in der Collegienstraße 29 schwer. Der Brand, so das Tageblatt am 11. Mai, sei im Verkaufsraum ausgebrochen „und ist der Raum vollständig ausgebrannt, gerettet konnte nichts werden. Wodurch das Feuer entstanden ist, konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Freiwillige Feuerwehr, welche schnell zur Stelle war, bekämpfte das Feuer erfolgreich aus mehreren Schlauchleitungen, wodurch es auf seinen Herd beschränkt wurde.“ Die Wohnungen über dem Laden waren in Gefahr und mussten zeitweilig geräumt werden. Das Lager an Musikinstrumenten wurde komplett vernichtet.

Mehr Fernsprechteilnehmer

„Ein neues Verzeichnis der Fernsprechteilnehmer in Wittenberg ist im Verlage unserer Zeitung erschienen, womit zahlreichen Wünschen aus der Einwohnerschaft Rechnung getragen wird“, schrieb die Wittenberger Allgemeine Zeitung am 8. Mai. „Die Zahl der Anschlüsse hat sich wieder erheblich erweitert und beträgt jetzt fast 800.“

Aus Piesteritz berichtete das Tageblatt am 11. Mai: „Die Schule in der Stickstoff-Kolonie wird evtl. bis Ende Oktober fertiggestellt sein. Sie wird im Konsumhause untergebracht. - Die Preise in der gemeinsamen Badeanstalt Piesteritz-Kleinwittenberg sind wesentlich erhöht. Ein Abonnement für die Badesaison beträgt jetzt 10 M., Einzelbäder 50 Pf., Kinder 30 Pf. Man hofft, damit an Zuschuß zu sparen, der im letzten Jahre 4.000 M. betrug.“

Die Gemeindevertreter-Sitzung in Kleinwittenberg fand sich im Tageblatt am 14. Mai: „Wegen Schaffung eines Turn- und Spielplatzes für die Gemeinde auf dem Gelände am Bahnhof sind die Verhandlungen mit dem Gemeinde-Kirchenrat erfreulich weitergediehen, sodaß wohl berechtigte Hoffnung besteht, daß endlich die Schule ihren eigenen Turn- und Spielplatz erhält. Der Platz kann bei einigem Entgegenkommen der Kirchengemeinde schon ab 1. Juli 1921 von der Gemeinde in Benutzung genommen werden.“

Die neu gestaltete Elbe-Badeanstalt von Eylert ging Anfang des Monats in Betrieb. „Herr Eylert hat alles getan, um den Wünschen des badenden Publikums gerecht zu werden“, schwärmte das Tageblatt am 1. Mai von der Anlage. „Auch bietet sich den nichtbadenden Besuchern von den auf Land erbauten Veranden ein herrlicher Ausblick auf Wald, Wiese, Wasser und Strandleben. Besonders erwähnenswert ist die neuerbaute 50-Meter-Schwimmbahn.“

Der Wittenberger Automobilklub startete „gestern das erste Mal seit seinem Bestehen mit einer Gesellschaftsfahrt nach dem idyllisch liegenden Wiesenburg in der Mark“, so das Tageblatt am 31. Mai. „Am Start in Apollensdorf wurden 16 Autos, vollbesetzt bis auf den letzten Platz, abgelassen, welche ohne Ausnahme glatt das Ziel erreichten.“

Radfahrer feiern Bannerweihe

„Begünstigt vom herrlichsten Frühjahrswetter konnte am 1. Mai nach langen Vorbereitungen der hiesige Radfahrerverein Teutonia sein Bannerweihefest feiern“, berichtete das Tageblatt am 3. Mai aus Gommlo. „Am Vormittag fand ein 75-Kilometer-Rennen Ateritz-Bitterfeld und zurück statt.“ Am Nachmittag marschierten die 35 Radfahrer mit befreundeten Vereinen zur Friedenslinde. „Das Banner selbst, in den Farben grün und weiß von einer Leipziger Firma geliefert, macht einen sehr imposanten Eindruck. Es wurde vom Vorsitzenden des hiesigen Radfahrervereins, Herrn Albrecht-Gommlo, mit einer zu Herzen gehenden Festrede geweiht.“

Auch in Uthausen gab es ein Radfahrerfest, und zwar vom örtlichen Verein „Pfeil“. Die ganze Ortschaft sei „festlich durch Guirlanden und Laubgewinden geschmückt“ gewesen, so das Tageblatt am 11. Mai. „Nicht weniger als 22 Vereine hatten der Einladung Folge geleistet und waren zum Fest erschienen. Früh 6 Uhr fand ein großes Preisrennen von 92 Kilometer statt und zwar war die Strecke Uthausen bis Treuenbrietzen und zurück in Aussicht genommen.“ Einer Korsofahrt folgten „verschiedene Sportvorführungen und Lustbarkeiten“.

Pferd fällt von Fähre

Aus Coswig meldete das Tageblatt einen Unfall: „Herr Restaurateur Schmidt von der Elbterrasse hatte eine Wagenladung Steine von hier geholt. Bei der Rückfahrt geriet auf der Fähre der Wagen ins Rollen und durchbrach die zur Sicherung angebrachte Stange. Das Pferd konnte dem Druck des beladenen Wagens nicht standhalten und rutschte ins Wasser, der Wagen hinterher.“ Schmidt, der sich auf dem Wagen befand, konnte gerettet werden. Das Pferd ertrank.

Das Ziel einer Initiative in Trebitz erläuterte das Tageblatt am 18. Mai: „Da sich die große Mehrheit in unserer Gemeinde zur Errichtung eines Ehrendenkmals für unsere gefallenen Krieger - es sind deren über vierzig - ablehnend verhalten hat, haben sich die Angehörigen entschlossen, aus eigenen Mitteln ein Denkmal zu stiften, vielleicht eine Gedenktafel mit den Namen der Gefallenen für die Kirche, damit unsere für das Vaterland geopferten Söhne, Brüder und Gatten nicht ganz vergessen werden.“

„Ein altes Unternehmen, das durch die Kriegsverhältnisse zur Ruhe gezwungen war, das Kleinsche Zementsandsteinwerk, ist jetzt wieder aufgelebt und hat den Betrieb wieder aufgenommen“, so die Allgemeine zu Pretzsch.

Eher kurios die Meldung aus Gräfenhainichen am 27. Mai: „Der 50jährige ,wissenschaftliche’ Anarchist Paul Schmiel genießt ebenso wie seine Ehefrau Marie in den Kreisen der Ultralinken in Gräfenhainichen das Ansehen eines geistigen Oberhauptes. Marie Schmiel ist Stadtverordnete und als solche Mitglied der USP; als Deputierte des Kreises Bitterfeld hat sie an einer Sozialistenversammlung in Berlin teilgenommen. Ihr Mann hatte auf eigene Faust einen Flurschutz eingerichtet, um, wie er bekundete, der Polizei Konkurrenz zu machen.“ (mz)