Im März will die Stadt Wittenberg mehrere Vorhaben wieder aufnehmen, etwa am Platz der Jugend. Voran gehen die Arbeiten an der Bürgermeisterstraße.

Wittenberg/MZ - Das Wetter war in den vergangenen Tagen bestimmt nicht ideal fürs Bauen, einiges aber ist machbar und vieles steht unmittelbar bevor. Hier eine Übersicht über die laufenden Projekte der Stadt Wittenberg:Die Bürgermeisterstraße wird seit 23. Januar unter Vollsperrung saniert, die Zufahrt zum Neuen Rathaus erfolgt daher über die Berliner Straße bis zum voraussichtlichen Abschluss der Arbeiten im August. Gefällt wurden, laut Stadt aus Gründen der Verkehrssicherheit, neun Bäume, die durch 16 neue ersetzt werden sollen. Die neuen Versorgungsleitungen liegen bereits im Boden. Die Friedrich-Engels-Straße, bisher unbefestigt und immer wieder durch tiefe Schlaglöcher verunziert, soll in diesem Jahr ebenfalls neu gestaltet werden. In diesen Tagen beginnt die Ausschreibung, die Submission soll laut Oberbürgermeister Torsten Zugehör am 4. April erfolgen. Vorausgesetzt, es gehen brauchbare Angebote ein, versteht sich.