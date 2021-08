Wartenburg - Frühes Aufstehen macht Werner Müller nichts aus, wobei das, was für ihn früh ist, bei anderen mitten in der Nacht bedeuten dürfte. „Drei Uhr klingelt der Wecker“, erklärt der Wartenburger: „Ich trinke einen Kaffee und dann geht es los.“

Bis sechs Uhr müssen die druckfrischen Ausgaben der Mitteldeutschen Zeitung in den Briefkästen sein. Werner Müller sorgt in Wartenburg bei Wind und Wetter dafür, dass das klappt. Am heutigen Dienstag wird er 75 Jahre alt. Kein Grund zu pausieren. Schon gar kein Grund, um mit dem Zustellen von Zeitungen und Briefen aufzuhören.

„Ich mache das gerne und so lange es geht. Gesundheitlich kriege ich das noch gut hin“, sagt der gebürtige Wartenburger, bevor er sein Simson-Moped startet und zu einer zweiten Runde aufbricht. Fünf bis sechs Stunden pro Tag muss er schon einplanen. Nicht nur die Mitteldeutsche Zeitung gilt es in den Briefkästen zu platzieren, auch Super-Sonntag und Wochenspiegel. Hinzu kommt der MZ-Briefdienst.

In Bewegung und unter Leuten

Die Arbeit hält den alten Herren in Bewegung und bringt ihn unter Leute. Und natürlich ist es eine Möglichkeit, die nicht eben üppige Rente aufzubessern. Nicht zuletzt bringen die allmorgendlichen Runden durch das Elbauen-Dorf Erlebnisse mit sich, meistens mit Tieren. „Der Fuchs kommt oder der Waschbär. Bei Rehen muss man vorsichtig sein“, hat Werner Müller seine ganz besonderen Erfahrungen gemacht.

Tiere, die es zu versorgen gilt, sind im Übrigen auch auf dem eigenen Grundstück zuhause: Enten, Hühner, Kaninchen, früher gehörten noch Schweine dazu. Der 75-Jährige ist dort groß geworden, wo er noch heute lebt. Zwar nicht im selben Haus, aber in einem benachbarten. Seine Familie war in Wartenburg, was der Name schon sagt: Müller.

„Mein Vater hat eine Mühle betrieben. Ich habe das übernommen, als er nicht mehr konnte und für die LPG Getreide geschrotet.“ Das war in den 1960er Jahren. Früher sei auch gemahlen worden, allerdings war irgendwann die Technik nicht mehr zu haben. Was Mühlen betrifft, weiß Werner Müller zudem von einer Bockwindmühle im Holländer Viertel zu berichten: „Die hatte der Vater meines Vaters betrieben.“

Er selbst erledigte das alte Handwerk freilich eher nebenher. Der Wartenburger ist gelernter Maurer. Lange Jahre arbeitete er bei ZBO in Reinsdorf, woraus später, nach der Wende, die Bau-Union wurde, zu der der Wartenburger dann wechselte.

Eine Herzkrankheit war für die Frühverrentung verantwortlich. Und eben für den Einstieg in das Zustellen von Zeitungen. Was Müller im Übrigen quasi von seiner Frau übernahm. Die hatte neben ihrem Job im Sportlerheim bis 2012 diese Arbeit erledigt.

Wetter und Sport

Der Geburtstag heute wird eher ruhig gefeiert. Der Sohn von Familie Müller, übrigens ebenfalls ein gelernter Maurer, kann nicht kommen. Er wohnt zu weit weg. Wie viele andere verließ auch er auf der Suche nach einem Job seine Heimat. Nach einem Abstecher in den Niederlanden arbeitet und lebt er in der Schweiz.

Dass der Zusteller Werner Müller nicht nur Zeitungen austrägt, sondern sie auch liest, versteht sich von selbst. Was am liebsten? „Mich interessieren Wetter und Sport.“