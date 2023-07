Ein kleines Mädchen aus Afghanistan kann im Paul Gerhardt Stift in Wittenberg behandelt werden. Was ihm fehlte und wer die Versorgung vermittelt hat.

So konnte Haseena aus Afghanistan in Wittenberg wahrscheinlich das Leben gerettet werden

Wittenberg/MZ - Glück im Unglück hatte die achtjährige Haseena: Das Mädchen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul litt an einer chronischen Osteomyelitis (Knochenmarkentzündung), die dank der Organisation Friedensdorf International im Evangelischen Krankenhaus Paul Gerhardt Stift in Wittenberg behandelt werden konnte. Mehr noch: Dank des Engagements der Ärzte und Pflegekräfte konnte das Mädchen gerettet werden, teilt Stift-Sprecherin Janet Pötzsch mit.

Mehr als sechs Wochen ist Haseena demnach im Wittenberger Krankenhaus. Regelmäßig sehe man das Mädchen in Begleitung der pädagogischen Mitarbeiterin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Außengelände spazieren und die Fische im Teich des Patientengartens füttern. „Es ist so schön zu sehen, wie Haseena heute lacht und trotz ihrer Lebensgeschichte so viel Optimismus ausstrahlt. Sie hat sich während ihres Klinikaufenthaltes sogar ein bisschen Deutsch selbst beigebracht“, sagt Dr. Stephan David, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie.

Wunde war stark entzündet

Als das Mädchen Anfang Mai über das Friedensdorf in die Wittenberger Klinik kam, habe sich den Ärzten ein erschreckendes Bild geboten: „Haseena hatte eine offene Stelle am rechten Unterschenkel – eine sogenannte chronische Osteomyelitis“, berichtet Katja Böhme, Assistenzärztin der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie. Diese sei so stark ausgeprägt gewesen, dass der Knochen frei lag. „Die Wunde war zudem stark entzündet – ohne Behandlung hätte diese chronische Entzündung zum Tod führen können“, erklärt David. Wie es weiter heißt, hatte das Krankenhaus zugestimmt, die Behandlung und die daraus entstehenden Kosten zu übernehmen.

Es waren mehrere Operationen notwendig. Dabei habe man eng mit Chefarzt Stefan Barth und dem Team der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin zusammengearbeitet. Neben den Operationen sei eine Antibiotika-Therapie vorgenommen worden. „Um die offene Stelle zu schließen, haben wir zuletzt eine Hautverpflanzung vom Oberschenkel an den offenen Unterschenkel vorgenommen“, so Böhme. Für sie und das Ärzteteam seien solche Eingriffe immer besondere, denn das Schicksal der Kinder beschäftige auch sie.

Haseena am Patiententeich beim Fischefüttern. (Foto: Janet Pötzsch)

Nach der Bahndlung zurück ins Friedensdorf

„Vor allem unsere jungen Ärzte können dabei aber auch sehr viel lernen, denn so ausgeprägte Krankheitsbilder sehen wir hier nur selten“, so Chefarzt David. Es sei aber auch ein „wunderbares Gefühl, ein so wichtiges Projekt zu unterstützen und Kindern Schmerzen zu nehmen oder eben sogar das Leben zu retten“. Dass die Jungen und Mädchen nach der Behandlung wieder zu ihren Familien und damit häufig in Kriegs- oder Krisengebiete zurückkehren, sei ein emotionaler Balanceakt. Deshalb sei es gut, dass die Kinder nach der Behandlung im jeweiligen Krankenhaus zunächst ins Friedensdorf zurückkehren, wo sie während der Rehabilitation weiter versorgt werden, bevor sie wieder zu ihren Angehörigen zurückgeflogen werden.

Die Organisation Friedensdorf International hilft seit mehr als 50 Jahren, Kindern aus Kriegs- und Krisenländern medizinisch notwendige Eingriffe zu ermöglichen. Im Wittenberger Paul Gerhardt Stift wurden bisher insgesamt bereits drei Kinder über das Hilfsprojekt versorgt, so auch Haseena, informiert Pötzsch.