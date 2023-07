Susanne, Helena und Veli Kujala gratulieren den Eltern zum 75. Geburtstag mit einem Konzert in der Kirche in Kemberg. Wie es gelaufen ist.

Kemberg/MZ - Lutz Köhler hat am Dienstag seinen 75. Geburtstag gefeiert. Frau Marianne begeht dieses Jubiläum in wenigen Tagen. Seit vielen Jahren ist es bei Köhlers Tradition, das Tochter Susanne und Schwiegersohn Veli zum Jubiläum ein kleines Konzert geben. Und seit zehn Jahren ist Enkelin Helena auch mit von der Partie. „Beim ersten Mal war sie sechs Jahre alt“, sagt Mutter Susann vor den vielen Zuhörern in der Kemberger Kirche. Denn in diesem Jahr ist alles etwas anders als die Jahre zuvor.