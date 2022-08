Wittenbergs Landrat Christian Tylsch wendet sich an Kanzler Scholz. Er wirbt unter anderem für eine Unterstützung der Stickstoffwerke Piesteritz. Außerdem äußert er sich zu den Montagsdemonstranten in Wittenberg.

Wittenberg/MZ - Der Landrat des Kreises Wittenberg, Christian Tylsch (CDU), hat einen Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geschrieben, in dem er sich für eine Unterstützung der Stickstoffwerke Piesteritz einsetzt. Die Stickstoffwerke stehen wegen enorm gestiegener Gaspreise unter Druck, denn Erdgas wird dort für die Produktion von Düngemitteln und AdBlue für Dieselmotoren in riesigen Mengen gebraucht.