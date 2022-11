Alle Fragen wegen der Gaspreisbremse sind bei SKW Piesteritz noch nicht geklärt. Eine Anlage soll aber in jedem Fall weiterlaufen.

Wittenberg/MZ - SKW Piesteritz fährt die zweite Anlage hoch. Der wichtige Wittenberger Chemiebetrieb produziert und liefert. Das erklärte auf MZ-Anfrage am Montag Unternehmenssprecher Christopher Profitlich. In der vergangenen Woche war bekanntgegeben worden, dass es „aufgrund von An- oder Abfahrbetrieben einzelner Anlagen bzw. Änderungen von Anlagenzuständen“ zu zeitlich befristeten Lärmphasen kommen könne, die teilweise mit einem sichtbaren Fackelbetrieb verbunden seien. Es gehe zurzeit darum, das System zu stabilisieren.