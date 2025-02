Eine 40-Jährige beschädigt ihr Auto, als sie in Piesteritz einem Bus ausweicht, der in ihre Spur geraten sein soll. Doch der Fahrer hält nicht an. Jetzt ermittelt die Polizei.

Wittenberg/MZ - Eine 40-jährige Skoda-Fahrerin ist am Dienstagmorgen in Wittenberg einem Linienbus ausgewichen und hat dabei Sachschaden an ihrem Fahrzeug erlitten.

Wie der Polizei angezeigt wurde, war die Frau gegen 6.55 Uhr auf der Draußgartenstraße in Richtung Parkstraße unterwegs, als der Bus nach ihren Angaben in ihre Fahrspur geriet. In Höhe der Bushaltestelle am Bahnhof musste sie ausweichen und prallte mit dem rechten Vorder- und Hinterrad gegen die Bordsteinkante. Diese seien dadurch beschädigt worden.

Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen.