Sind Besitzer und Behörden auf die Waldbrandgefahr vorbereitet?

Wittenberg/MZ - Die Waldbrandstufe steht nicht mehr auf der obersten Schwelle und weist derzeit Warnstufe vier auf. Gerade wegen der in den kommenden Tagen zu erwartenden hohen Temperaturen sind die Mitarbeiter des Landeszentrums Wald aber nach wie vor in höchster Alarmbereitschaft. Neben der Stufenregelung teilt das Landeszentrum die Wälder auch in drei Waldbrandgefahrenklassen ein und weist so die Bereiche aus, in denen die Gefahr für einen verheerenden Großbrand am größten ist. Passiert war dies jüngst in den Wäldern bei Treuenbrietzen und Beelitz. Der Kreis Wittenberg gehört in die höchste Gefahrenstufe „A“.

