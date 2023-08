Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Auch wenn in diesem Sommer das Quecksilber nur selten über die 35-Grad-Marke steigt, sind Hitzewellen und die Auswirkungen auf die Menschen in aller Munde. Weil bei hohen Temperaturen gerade die Konzentration enorm nachlasse, sprechen Amtsärzte davon, dass es sinnvoll wäre auch in Deutschland in den heißen Mittagsstunden – wie in vielen südlichen Ländern üblich – die Arbeit niederzulegen. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach unterstützt den Vorschlag. Die MZ hat sich bei verschiedenen Firmen in der Wittenberger Region umgehört: Wie sinnvoll wäre es, eine Siesta auch in Deutschland einzuführen?