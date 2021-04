Sieben Parks im Gartenreich auf 52 Seiten

Die Gartenreich-Information gibt unter dem Titel „Inspiration“ eine Broschüre heraus, die eine Fülle von Anreize für Erkundungen enthält. Was sie zu bieten hat.

Wörlitz - Größeres Format, bessere Übersichtlichkeit - die für das Jahr 2021 von der Gartenreich-Information herausgegebene Broschüre für das Gartenreich Dessau-Wörlitz punktet an entscheidenden Stellen. Und getreu dem Titel „Inspiration“ bietet die Lektüre eine Fülle von Anreizen, sich ausgiebig im Gartenreich umzusehen.

Daniela Borngräber, Geschäftsführerin der nunmehr im Wörlitzer Küchengebäude residierenden Gartenreich-Information, war es wichtig, Leserinnen und Leser zu animieren, weitaus länger als nur einen Tag in der Region zu verweilen. Um die sieben Parkanlagen in all ihren Facetten zu erkunden, müsse ausreichend Zeit im Gepäck verstaut sein, findet sie.

Zu jeder Jahreszeit

Zugleich hofft die Wörlitzerin, dass die Lektüre der 52 Seiten den Wunsch weckt, „das historische Ländchen des Fürsten Franz“ im steten Wandel der Jahreszeiten zu erkunden. Außerdem stünden den Gästen mit dem Biosphärenreservat Mittelelbe, der Bauhausstadt Dessau-Roßlau und der Lutherstadt Wittenberg weitere attraktive Ziele für Erkundungstouren offen.

Dass das Gartenreich freilich im Zentrum steht, wollten Daniela Borngräber und ihr Team bereits mit der großen Übersichtskarte zum Start ins Heft zeigen. „So wird die Ausdehnung dieses Weltkulturerbes noch mal sehr schön deutlich. Ganz bewusst sind die Parkanlagen rot umrandet“, meint Daniela Borngräber.

„Die neue Tourismusbroschüre ist eine sehr ansprechend gestaltete und klar strukturierte Broschüre, die eine wunderbare Ergänzung zum Gartenreichmagazin der Kulturstiftung bildet“, schätzt Steffen Kaudelka, Pressesprecher der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (KsDW) ein. Während die Broschüre Besucherinnen und Besuchern einen Überblick über das gesamte Gartenreich mit vorrangig für den Tourismus relevanten Inhalten gebe, biete das Gartenreichmagazin vertiefende Beiträge und informiere über aktuelle Themen der KsDW.

Bessere Zusammenarbeit

Laut Kaudelka ist die Publikation „in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung“ entstanden. Dass man sich als Partner und an einem Strang ziehend versteht, zeigt sich daran, dass Broschüre und Magazin im Format identisch sind. „Für das nächste Jahr möchten wir auch nicht mehr zwischen den Führungen, die wir anbieten, und denen der Kulturstiftung trennen, sondern sie chronologisch auflisten“, kündigt die Geschäftsführerin an.

Erleichtert ist Daniela Borngräber, dass inzwischen die Möglichkeit besteht, während der aktuellen Öffnungszeiten - täglich von 9.30 bis 17 Uhr - Literatur, Bildbände, Parkpläne, Ansichtskarten, schöne Dinge, Geschenkideen und ganz viel Informationsmaterial über das Gartenreich Dessau-Wörlitz zu erwerben. Wegen der Corona-Pandemie muss der Besuch allerdings unter Telefon 034905/31009 oder info@welterbe-gartenreich.de vorab vereinbart werden.

„Das ist vielleicht etwas umständlich. Aber wer zu uns kommt, freut sich. Wir fühlen uns gerüstet und werden wahrgenommen. Und das ist sehr schön“, sagt Daniela Borngräber, unter deren Führung mittlerweile auch der Facebook-Auftritt ins Leben gerufen wurde und zunehmend an Profil gewinnt. (mz/Andreas Behling)