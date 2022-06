Sie wollen wieder spielen in Wittenberg

Mehrgenerationenhaus in Wittenberg: Danae Schuliers, Lennard Beckmann (auf der Bühne) und Anna Lena Bröse proben unter Anleitung von Markus Schuliers für das von ihm geschriebene Stück „Corona-light“.

Wittenberg - Wer auf der Homepage des Wittenberger Theaterjugendclubs (TJC) „Chamäleon“ nach aktuellen Terminen und Produktionen sucht, findet: nichts. Coronabedingt ist das kein Wunder und doch heißt es eben nicht, dass nichts passiert. Am Mittwoch etwa hatte TJC-Chef Markus Schuliers eine Probe in dem ebenfalls von ihm geleiteten Mehrgenerationenhaus „Harold and Maude“ anberaumt.