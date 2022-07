Sie leben noch, die Wittenberger Vereine!

Mehrere historische Vereine erinnern an das Wittenberger Stadtfest. Coronabedingt findet das auch diesmal nicht statt. Was es trotzdem zu sehen gibt.

Wittenberg - Berit Rühl macht aus der Not eine Tugend: Denn kaum haben sich die Besucher vor dem Regen im Durchgang zum Cranachhof am Markt 4 in Wittenberg in Sicherheit gebracht, schlägt sie vor, das kleine Konzert fortzusetzen. Motto: Hier geht das Publikum nicht weg. Ihr Ensemblepartner von der Mittelalter-Gruppe „Wolgemut“, er nennt sich Conrad, der Saitenreiche, stellt seine keltische Harfe auf und legt los. Die Umstehenden sind entzückt. Eine erste CD-Anfrage macht die Runde.