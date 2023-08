In Kleinwittenberg ist eine neue Schutzwand fertiggestellt. Sie kostet 5,5 statt 2,3 Millionen Euro. Was bereits vollendet ist und was noch aussteht.

Über die neue Hochwasserschutzanlage in Kleinwittenberg ist am Dienstagnachmittag vor Ort informiert worden.

Wittenberg/MZ - Es kommt nicht oft vor, dass im Wittenberger Rathaus Tauchereinsätze ein Thema sind. Der Fall war das im Zusammenhang mit dem Bau der Hochwasserschutzanlage in Kleinwittenberg.

Um etwa festzustellen, ob Schüttungen am Grund der Anlage ausreichend sind oder noch Wasserbausteine benötigt werden, musste eben getaucht werden – wobei das bei starker Strömung natürlich nicht ging.

Teurer als geplant

Geschichten wie diese könnte Tino Przygode vermutlich einige erzählen, denn eine Hochwasserschutzmauer wird ja auch nicht alle Tage gebaut. Davon berichtet hat der kommissarische Fachbereichsleiter Öffentliches Bauen am Dienstagnachmittag auf der wöchentlichen Pressekonferenz des Wittenberger Oberbürgermeisters Torsten Zugehör (parteilos). In einer Regenpause standen Zugehör und Przygode auf der Oberkante der Mauer, von dort geht’s bei derzeitigem Wasserstand gut vier bis fünf Meter nach unten. Insgesamt sind die Spundwände Przygode zufolge 16 bis 18 Meter tief, das ganze Bollwerk sei etwa 200 Meter lang.

Es ist nicht das erste Mal, dass Zugehör und seine Fachleute an diesen Ort an der Elbe eingeladen haben. Inzwischen hat sich viel getan, Appartements im neuen Wohngebiet „Am Stadthafen“, auch dessen Schutz dient die Mauer, sind bezogen, die Gestaltung des Außenbereichs ist erkennbar. Zugehör ließ kurz die Genese des Bauvorhabens Revue passieren, das in zwei Abschnitte unterteilt war und von Änderungen nicht verschont geblieben ist. Eine betrifft die Kosten, die wie berichtet überwiegend gefördert werden.

Wittenbergs Oberbürgermeister Torsten Zugehör: „Froh und dankbar“ (Foto: Klitzsch)

Ursprünglich auf 2,3 Millionen Euro geschätzt, liegen sie nun bei 5,5 Millionen. Gründe dafür sind vielfältig, sie reichen von Baugrunderkundungen und Altlasten über Forderungen der Unteren Naturschutzbehörde bis zu allgemeinen Preissteigerungen bei Materialien sowie Änderungen der Spundwandlängen. Mit dem ersten Bauabschnitt begonnen wurde am 7. Februar 2022, die neue Hochwasserschutzwand, die auch die alte Kaimauer ersetzt, ist komplett hergestellt. Dazu gehören unter anderem die Spundwandprofile inklusive der Rückverankerung oder beispielsweise die Fertigstellung der Gewässersohle.

Weg wird asphaltiert

Noch ausstehen den Angaben zufolge die Steigleitern an der Uferspundwand sowie die Geländer und die Ausstattung dieser Wand. Im zweiten Bauabschnitt, mit dem im Oktober 2022 begonnen werden sollte und der wegen eines Verzugs aus dem ersten Abschnitt im März 2023 startete, geht es um die Gestaltung der Freiflächen. Nun sei aber die Verklinkerung unter anderem der Hauptansicht der Hochwasserschutzwand inzwischen zu 80 Prozent fertiggestellt. Sockelsteine konnten gesetzt werden, in der Fertigung befänden sich beispielsweise Blockstufen und Sitzelemente.

Noch angegangen werden muss die Gestaltung der östlichen und westlichen Terrassenbereiche etwa mit Geländern und Beleuchtung. Ab Ende August soll mit der Asphaltierung des Havarieweges begonnen werden, der auch den Radweg aufnehmen wird und unterhalb der Wohnbebauung vorbeiführt. Dazu gehören auch vier Einfamilienhäuser, die noch entstehen sollen. Man sei „froh und dankbar“, betonte beim jüngsten Ortstermin Oberbürgermeister Zugehör.

Ein neuer Lieblingsort für Wittenberger

Von einem neuen Lieblingsort für Bürgerinnen und Bürger war bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Rede. Tatsächlich könnte, wenn das Gelände fertiggestaltet ist, der Aufenthalt am Fluss überaus angenehm werden. Vor allem entwickelt sich ein Ort, der, wie Zugehör es einmal beschrieb, der Stadtgesellschaft lange nicht zur Verfügung stand. Neben dem Hochwasserschutz und der Gestaltung von Freigelände gehört dazu freilich auch das neue, von Wiwog und Wigewe errichtete Wohngebiet „Am Stadthafen“. Neue Unterkünfte bekommen haben wie berichtet auch Fledermäuse. Waren sogenannte Ausgleichskästen zunächst an Bauzaunfeldern über der alten Kaimauer angebracht, so befinden diese sich jetzt an einer Außenwand der Turnhalle Elbhafen.