Sicherer, kürzer und bequemer in Wittenberg

Wittenberg - Seit Wochen ist er fertig und wird genutzt, am Freitag vor Pfingsten hat die Stadt Wittenberg der Öffentlichkeit nun auch offiziell die neue Verbindung in die Elstervorstadt vorgestellt. 210 Meter asphaltierter Rad- und Fußweg führen jetzt vom Hauptbahnhof direkt in die Kirchhofstraße, ein „stadtteilverbindendes Element“ nennt Bürgermeister Jochen Kirchner den neuen Weg.

Damit ist auch die ÖPNV-Schnittstelle, die Menschen den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel erleichtern soll, komplett. Die Schnittstellenfunktion ist insofern wichtig, als der Weg dadurch eine 80-prozentige Förderung durch das Land - die Nasa - erfahren hat.

Ruhig, und als ob er kein Wässerchen trüben könnte, liegt der Bahnseitengraben im Sonnenschein. Tatsächlich aber war der Graben seinerzeit ein hartes Stück Arbeit gewesen, er hatte im Zuge der Bahnhofsneugestaltung auf der Ostseite verlegt werden müssen. Eine Brücke mit Geländer führt jetzt darüber, die Ufer sind noch karg, aber „das begrünt sich von selbst“, sagt launig Uwe Branschke, Sachgebietsleiter „Öffentliches Bauen“ in der Stadtverwaltung.

Die offizielle Begrünung des Wegs, eine Baumreihe rechts und links, folgt im Herbst. Beleuchtet ist der Weg bereits. Dass inzwischen auch der benachbarte Großparkplatz stärker angenommen wird, wertet die Stadt als Erfolg ihrer Schnittstellen-Arbeit. Hoffnungen ruhen zudem auf der Entwicklung der angrenzenden Flächen als neues Wohngebiet. „In fünf bis zehn Jahren wird es hier völlig anders aussehen“, prognostiziert Branschke.

Erst der Bach

Völlig anders sieht es derzeit am Krankenhaus aus, der Mündungsbereich von Friedrich- und Katharinenstraße ist eine einzige staubige Baustelle. Auch hier geht es mehr um Sicherheit für die schwachen Verkehrsteilnehmer, Radfahrer und Fußgänger, doch vorher ist hier der Bach dran. Bauleiter Carsten Ursinus, der hier für den Entwässerungsbetrieb für die Sanierung der maroden Verrohrung des hier unterirdisch verlaufenden Trajuhnschen Baches zuständig war und ist, verbreitet am Freitag beim Pressebesuch Zuversicht.

„Wir sind frohen Mutes und gut zurechtgekommen“, stellt er sogar eine vorfristige Fertigstellung dieses ersten Bauabschnittes des Gemeinschaftswerks von Stadt und Entwässerungsbetrieb in Aussicht. Ende dieser Woche, sagt Ursinus, sollen die Bacharbeiten abgeschlossen sein - was keineswegs zu erwarten gewesen sei, denn bei Öffnung des Bodens seien zig „Fremdleitungen“ - Ursinus nennt die Zahl 20 - ans Tageslicht gekommen, sie verliefen kreuz und quer und teils sogar über dem Bach, jetzt aber allesamt darunter.

Schon bald kann hier jetzt also die Stadt zum Spaten greifen, um den als gefährlich eingestuften Mündungsbereich der beiden Straßen insbesondere für Schüler auf dem Rad und zu Fuß zu entschärfen. Letztlich, sagt Branschke, entsteht damit eine durchgängig sichere Verbindung vom Berufsschulzentrum Mittelfeld bis zum Martin-Luther-Gymnasium.

Herzstück der neuen Straßengestaltung, bei der der Verlauf der Katharinenstraße ein Stück nach Süden „verschwenkt“ wird, ist eine Fußgängerinsel, barrierefrei und so üppig gestaltet, dass man dort auch mit Kinderwagen oder einem Rollstuhlfahrer nebenan sicher auf eine Lücke im Autoverkehrsfluss warten kann. Angesichts des raschen Fortgangs der Bacharbeiten hofft die Bauverwaltung Branschke zufolge nun auf eine Fertigstellung bereits vor dem Schulbeginn Anfang September.

Früher als dieses Projekt, nämlich in der ersten Augustwoche, soll die Neustraße fertiggestellt sein. „Wir sind im Zeitplan“, sagte ebenfalls am Freitag Bauleiterin Eike Geisler. Ab dem heutigen Dienstag und bis Ende der Woche soll dort die Fahrbahn asphaltiert werden, anschließend sind die Wege an der Reihe, zunächst auf der Ostseite. Von den drei barrierefreien Haltestellen, die hier entstehen, wird eine, die südliche, Reisebussen vorbehalten sein. Nur wenige Meter Fußweg trennen die Touristen dann vom Lutherhotel. Auch an der Neustraße wird die Bepflanzung - 15 Hopfenbuchen - erst im Herbst durchgeführt.

Freifläche vor der Schule

Im Zuge der Neugestaltung dieses Abschnitts der Neustraße zwischen Kreisel und Lutherstraße wird, wie erst jetzt bekannt wurde, auch die Freifläche vor dem historischen und künftigem Schulhaus, dem alten Melanchthon-Gymnasium, seitens der Stadt komplett neu angelegt. Es entstehen dort neue Grünflächen, das historische Pflaster werde ergänzt und erhalten, so Geisler. Die Gestaltung der Freifläche, für die 225.000 Euro vorgesehen sind, erfolgt laut Kirchner in Abstimmung mit dem Landkreis, der wie berichtet derzeit noch das Schulhaus saniert. Für die Stadt sei dieser Bereich auch als Übergang in die Wallanlagen von Bedeutung. Insgesamt fließen etwa 1,25 Millionen Euro in die nördliche Neustraße. (mz)