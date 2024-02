Wittenberg/MZ - Am 1. Februar kam es um 16.10 Uhr in Wittenberg zunächst im Arsenal, darauf folgend am Ausgang des Einkaufscenters im Bereich der Fahrradständer in der Klosterstraße zu einer sexuellen Belästigung.

Nach Angaben der 25-jährigen Geschädigten sei sie von einem ihr unbekannten Täter unsittlich berührt worden. Als sie sich wehrte, habe der Täter ihr an den Hals gefasst und gewürgt. Zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren bewiesen umgehend Zivilcourage und halfen der jungen Frau, woraufhin der Täter von ihr abließ. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,88 Promille. Die Geschädigte blieb unverletzt.