Im Sommer hat es in Sachsen-Anhalt zahlreiche Bombendrohungen gegen Schulen gegeben. Betroffen war auch Wittenberg. Was die Ermittlungen vom Landeskriminalamt bisher ergeben haben.

Wittenberg/MZ - Eine E-Mail hat am 22. August den Schulbetrieb am Gymnasium in Wittenberg (heute Gymnasium Leucorea) abrupt gestoppt. Gegen 9.30 Uhr erhielt die Schule eine Bombendrohung, woraufhin die beiden Standorte Melanchthon in der Neustraße und Hundertwasser in der Schillerstraße evakuiert wurden. Sprengstoffspürhunde durchsuchten die Gebäude. Es wurden allerdings keine Sprengsätze gefunden.