Sepp Müller bringt Geld in den Keller am Wittenberger Arsenal

Der Bund gibt Mittel für den historischen Fund in der Tiefgarage des „Arsenals“ frei.

Wittenberg - Für die historische Kelleranlage von Hans Lufft, Drucker der Lutherbibel (1534), fließen 230.000 Euro aus dem Denkmalschutzprogramm des Bundes. Dank der Förderung ist es der Lutherstadt Wittenberg nun möglich, die baulichen Fragmente - errichtet zwischen Mitte des 13. und Ende des 14. Jahrhunderts - zu sichern, zu restaurieren und künftig der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Kelleranlage befindet sich im Parkhaus-Untergeschoss des Wittenberger Einkaufszentrums „Arsenal“.

Die frohe Kunde brachte der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller (CDU) nach Wittenberg. Müller hatte in Berlin um Unterstützung des Projekts geworben. „Es freut mich, dass mit dem Zuschlag das kulturelle und reformationsgeschichtliche Angebot für alle Bürger und Touristen noch attraktiver wird“, so Müller in seiner Mitteilung. Die Funde auf der Baustelle des Einkaufszentrums zeugten davon, dass Wittenberg bereits zur Zeit der askanischen Herzöge zu Sachsen im 14. Jahrhundert eine hoch entwickelte Stadt mit bemerkenswerter Bausubstanz gewesen sei.

Auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zeigte sich erfreut über die Entscheidung des Haushaltsausschusses: „Mit Hans Lufft und seinem Bibeldruck wurde Weltgeschichte geschrieben.“ Die Stadt hatte sich wie berichtet lange Zeit vergeblich um Fördermittel für den Keller bemüht. (mz)