Seniorin fährt in Wittenberg beim Ausparken auf die Bahnschienen

Wittenberg - Eine 78-jährige Audifahrerin hat am Mittwochnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in Wittenberg einen Zaun durchbrochen und ist auf den angrenzenden Schienen zum Stehen gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe die Frau im hinteren Bereich des Parkplatzes in der Draußgartenstraße wenden wollen. Dafür habe sie den Rückwärtsgang eingelegt und habe dann aus noch ungeklärter Ursache stark beschleunigt.

Der Audi erreichte eine recht hohe Geschwindigkeit, durchbrach einen Maschendrahtzaun und kam im Gleisbett dahinter zum Stehen. Dabei entstand Sachschaden. Die Frau blieb unverletzt. Das Gleis wurde vorübergehend für den Zugverkehr gesperrt.