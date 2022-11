Seniorin aus Kemberg fährt mit 85 Jahren noch zehn Kilometer täglich mit dem Rad

Wie sich Jubilarin fit hält und was die Familie stolz macht.

Kemberg/MZ - Zum 85. leicht aufgeregt auf die Geburtstagsgäste, unter anderem aus dem Familienkreis warten oder lieber eine Radtour unternehmen? Wie sich Helga Köhler in Kemberg an ihrem Ehrentag am 4. November entscheiden wird? Im besten Fall wohl für beides. Denn die Radtour gehört zu ihrem Alltag.