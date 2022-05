Seltener Gast in der Elbaue bei Wittenberg

Kemberg - „Eine echte Sensation“, findet der Kemberger Ornithologe Axel Schonert. Gemeint sind schätzungsweise 15 Schreiadler, die in den letzten Wochen in den Elbwiesen bei Bleddin gesichtet wurden. Die Tiere sind extrem selten - und eigentlich nicht in der Region beheimatet. Er selbst habe sie im Kreis noch nie zuvor gesehen. Der erfahrene Auenornithologe Jens Noack habe in der Mitte der 1990er Jahre einen Schreiadler an der Elbe beobachten können, sagt Schonert.

