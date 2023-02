Die Heinrich-Berger-Musikschule in Coswig wird 30 Jahre alt.

Musikschule in Coswig

Coswig/MZ - In ein paar Tagen ist es soweit. Am 1. März vor genau 30 Jahren wurde die Coswiger Musikschule Heinrich Berger gegründet. Steffi Friedrich war, damals kurz nach ihrem Studium, als Musiklehrerin von Anfang an dabei. „Zu Beginn hatten wir 35 bis 40 Schüler“, erinnert sie sich. „Aber schon im ersten Jahr ist das auf über 70 gestiegen.“