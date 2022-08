Seit 2008 - In Pretzsch hat wieder das Velorex-Treffen stattgefunden

Oldtimerfreunde pflegen ihr automobiles Kulturgut in Pretzsch. Was sie beschäftigt und wohin sie diesmal ihre Ausfahrt geführt hat.

Beim Velorex-Treffen Deutschland in Pretzsch sind auch Gäste aus der Schweiz, dem Kanton Bern, angereist.

Pretzsch/MZ - Interessante Gefährte waren jetzt in Pretzsch zu bestaunen: Auf den ersten Blick erkennt man das einzigartige Mobil auf drei Rädern sofort als eines der seltenen Velorexe, welche sich jedoch auf den zweiten Blick im Vergleich untereinander als absolut individuell erweisen, denn neben dem oftmals ähnlichen Aufbau unter dem Verdeck entsteht die markante Hülle für das Velorex in einzigartiger Handarbeit. So bekommt jedes Automobil sein eigenes Gewand aus robustem Leder oder Kunstleder.