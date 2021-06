Security-Mann am Kaufland Wittenberg mit Axt angegriffen

Wittenberg - Bereits am Freitag gegen 21.50 Uhr ereignete sich im Eingangsbereich des Kauflandes in der Lerchenbergstraße in Lutherstadt Wittenberg ein versuchtes Tötungsdelikt.

Ein namentlich bekannter Täter griff einen Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes mit einer Axt an. Zeugen des Geschehens melden sich bitte im Polizeirevier Wittenberg unter Telefon: 03491-4690 oder E-Mail: prev-wb@polizei.sachsen-anhalt.de. (mz/red)