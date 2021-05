Sechs Monate ohne Baby-Fotos im Wittenberger Krankenhaus

Wittenberg

Die kleine Stupsnase, die knuffigen Pausbäckchen und die winzigen Finger - sie sind einfach süß, die Neugeboren. Für die frischgebackenen Eltern gibt es kaum etwas Schöneres, als diesen einzigartigen Moment einzufangen und für die Ewigkeit festzuhalten.

Denn gerade die ersten Tage nach der Geburt sollen unvergesslich bleiben. In vielen Kliniken, so auch im Paul Gerhardt Stift in Wittenberg, gibt es schon länger die Möglichkeit, die Neugeborenen professionell vor Ort abzulichten. Doch seit einigen Monaten müssen die Eltern wieder selbst zur Handykamera greifen.

Sechs Monate ohne Fotos

Auf der Internetseite des Wittenberger Paul Gerhardt Stifts ist eine lange Galerie mit Babys, die auf der Entbindungsstation das Licht der Welt erblickt haben. Im November endete diese Liste jedoch abrupt.

Das heißt: Sechs Monate lang sind dort keine Fotos mehr veröffentlicht worden. Geschossen wurden diese zuletzt von der Chemnitzer Firma „Babysmile“. Seit vielen Jahren schon sind deren Fotografen mehrmals in der Woche im Stift - doch im Herbst war damit dann Schluss.

Das hatte mit der Einführung des strikten Besucherverbots im Krankenhaus zu tun. „Wir können nicht die Besucher aussperren und dann die Fotografen hereinlassen“, berichtet Stift-Sprecherin Janet Pötzsch. Da das Krankenhaus schon seit Ende 2020 seine Türen geschlossen hält, sind seitdem auch keine Fotos entstanden.

„Die Eltern reagieren mit Verständnis“, betont Pötzsch. Dennoch erhalte die sächsische Firma Babysmile tagtäglich Foto-Anfragen, berichtet der dortige Marketingleiter Carlo Schwarze. Seinen Mitarbeitern sind allerdings nach wie vor die Hände gebunden - sie müssen die werdenden Eltern auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten.

Bereits seit 27 Jahren ist die auf Neugeborenenfotografie spezialisierte Firma im Geschäft und bietet ihre Dienste in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz an. Kostenfrei sowie unverbindlich würden die teilweise erst wenige Tage alten Babys in Kliniken fotografiert.

Sofern die Eltern möchten, können sie eine Vielzahl von Fotoprodukten ihres kleinen Lieblings käuflich erwerben. Darüber hinaus wird angeboten, dass die Babyfotos in der Galerie des Klinikums erscheinen und auch in regionalen Zeitungen veröffentlicht werden.

Auf professionelle Fotos der Firma Babysmile müssen künftige Eltern im Wittenberger Krankenhaus immer noch verzichten. Wie Janet Pötzsch erklärt, werde es erst wieder Fotos geben, wenn das Besuchsverbot außer Kraft trete. „Einen genauen Zeitpunkt kann ich nicht benennen. Das hängt ganz davon ab, wie sich die Situation in unserem Haus entwickelt.“

Im Städtischen Klinikum in Dessau ist es mittlerweile schon möglich, die Neugeborenen abzulichten. Das teilte Klinikumssprecher Gelfo Kröger der MZ mit. In den vergangenen fünf Monaten war das - genau wie in Wittenberg - nicht möglich gewesen.

Ebenso nicht möglich sind aktuell im Wittenberger Stift die Informationsabende für werdende Eltern. Wegen der Corona-Pandemie können diese nicht stattfinden. Doch das Krankenhaus hat sich dafür etwas anderes überlegt.

Individuelle Termine möglich

Wie Pötzsch erklärt, können die Eltern vorab einen individuellen Termin vor Ort vereinbaren, sich durch die Räumlichkeiten führen lassen oder auch mit den Hebammen ins Gespräch kommen. „Wir haben von den Eltern viel positive Resonanz bekommen“, sagt die Pressesprecherin. Bei den Fotos jedenfalls gilt weiterhin: Handy nicht vergessen! (mz)