Sechs Jahre und zehn Monate Gefängnis für Dealer aus Coswig

Dessau/Coswig/MZ/AB - Die 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau hat am Montag einen Mann aus Coswig zu sechs Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Die Kammer unter dem Vorsitz von Anja Wiederhold hielt es für erwiesen, dass sich der 27-Jährige des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und des illegalen Drogenbesitzes schuldig machte.

Drogenentzug soll erfolgen

Sich auf das Gutachten des Sachverständigen Roland Reinelt stützend, ordnete das Gericht die Unterbringung in einer Fachklinik an, um eine Drogenentzugstherapie in die Wege zu leiten. Allerdings kann der von Christian Schößling verteidigte Angeklagte sich nicht sofort in eine Einrichtung begeben. Bevor es so weit ist, muss er ein Jahr und fünf Monate in Haft verbringen. Dies nennt sich Vorwegvollzug. Da die Kammer von einer Halbstrafenregelung ausgeht - drei Jahre und fünf Monate -, könnte der Coswiger gleichwohl nach zweijähriger Therapie entlassen werden.

Mit der Entscheidung blieb die Kammer eng am Antrag von Staatsanwältin Julia Legner, die sieben Jahre und zwei Monate Gefängnis gefordert hatte. Von Schößling, der von einem minderschweren Fall ausging, war eine Haftstrafe, die sich unter sechs Jahren bewegte, für ausreichend gehalten worden. Dem Standpunkt des Verteidigers schloss sich die Kammer nicht an. Zur Begründung verwies die Vorsitzende auf die große Menge an Drogen, die im Zuge einer Durchsuchung gesichert wurde, das starke Abhängigkeitspotenzial der Betäubungsmittel und das gefundene umfangreiche Waffen-Arsenal.

Gefühl der Überlegenheit

Die Polizei, die zuvor eine Überwachung der Telefongespräche eingeleitet hatte, stieß am Vormittag des 1. April dieses Jahres auf vier funktionsfähige Schusswaffen nebst 293 Schuss Munition. Zudem sind Schwerter, eine Machete und ein Teleskop-Schlagstock - ein sogenannter Totschläger - sichergestellt worden. „Es ist nicht erforderlich, die Waffen unmittelbar am Körper zu tragen. Sie waren bewusst gebrauchsbereit direkt neben der Eingangstür platziert worden. Sie sollten dem Angeklagten ein Gefühl der Sicherheit und Überlegenheit vermitteln“, konstatierte Wiederhold.

Die Kammer ging außerdem davon aus, dass von dem Betrag in Höhe von knapp 10.000 Euro, die sich in der Wohnung des Angeklagten befanden, 7.900 Euro aus dem Erlös der Drogen-Geschäfte stammten. Sie wurden eingezogen. Der Sachverständige hatte wie berichtet die Einweisung in eine Entzugsklinik befürwortet. Die Abhängigkeit von Drogen sei „massiv alltagsbestimmend“ gewesen. Deshalb sei „ganz klar erwartbar“, dass es ohne Therapie zu weiteren Straftaten kommen würde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.