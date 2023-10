Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/Wittenberg/MZ - „Insgesamt fehlen mir 16 Stunden“, sagte der Wittenberger vor der 7. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau. Deswegen habe er keine ganz klaren Erinnerungen mehr an die ausgelassene Feier, die am späten Abend des 3. April 2022 in der Wohnung des damaligen Partners seiner Schwester stattfand. Und die am Ende auf heftige Art aus dem Ruder gelaufen war. Mit Fausthieb sowie einem fliegenden Aschenbecher und einer an die Wand geworfenen Likörflasche sowie einem zerstörten Laptop.